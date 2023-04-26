Антироссийский курс: экс-президент Молдавии заявил о стремлении Кишинёва разрушить отношения с РФ

Президент Молдавии Майя Санду стремится уничтожить все двусторонние связи с РФ, заявил лидер Партии социалистов и бывший глава государства Игорь Додон. По его мнению, Кишинёв сегодня во многом повторяет путь Киева. Ранее схожую точку зрения высказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечавший, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль следующей анти-России. По словам аналитиков, Майя Санду следует исключительно интересам Запада, хотя такая политика вредит Молдавии и не отвечает запросам граждан страны и бизнеса.

Президент Молдавии Майя Санду пытается окончательно разорвать связи с Россией, заявил лидер Партии социалистов и экс-президент страны Игорь Додон.

«С 2021 года практически никаких контактов на высшем уровне между официальными лицами Республики Молдова и Российской Федерацией нет. Хочу отметить, что эти контакты прекратились ещё до начала (спецоперации. — RT) на Украине. То, что мы видим последние полгода, — это попытка полностью разорвать все наработанные двусторонние связи», — сказал он в интервью «Известиям».

В качестве примера подобной политики Кишинёва Додон привёл намерение молдавской стороны провести «анализ ряда соглашений с СНГ, чтобы их денонсировать». Политик считает, что таким образом Санду пытается «вклиниться в антироссийскую повестку» Запада.

«Это, конечно, не соответствует позиции большинства граждан Молдовы, которые хотят дружить с Россией. Это и простые граждане, и, безусловно, бизнесмены, которые хотят поставлять наши товары на российский рынок», — отметил Додон.

Игорь Додон

globallookpress.com

Политик также не исключил, что Санду может пойти на обострение ситуации в Приднестровье, если это будет выгодно «западным кураторам». Он напомнил, что недавно из Киева прозвучали «агрессивные заявления» о готовности «с оружием в руках помочь Молдове решить приднестровскую проблему».

«Пойдёт ли на это руководство Молдовы? Я думаю, здесь всё будет зависеть от того, что будет интересно их кураторам. Нынешняя власть в Молдове несамостоятельна в принятии решений, тем более по таким важным темам, как Приднестровье и региональная геополитика. Поэтому, если это будет выгодно западным кураторам, нельзя исключать, что Кишинёв, возможно вместе с Киевом, пойдёт на дестабилизацию в этом регионе», — указал Додон.

По украинскому пути

Стоит отметить, что в последнее время руководство Молдавии предприняло ряд недружественных шагов в отношении России.

Так, в середине апреля Кишинёв отказал во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову, который прилетел туда по приглашению депутатов молдавского парламента и Гагаузской автономии. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан объяснил действия властей тем, что визит Минниханова якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы Гагаузской автономии, назначенных на 30 апреля.

По мнению Додона, поступая таким образом, «молдавские власти ищут повод ухудшить и без того очень плохие двусторонние отношения с Россией».

Майя Санду

AP

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Позднее Кишинёв выслал российского дипломата, увязав это с прилётом Минниханова в страну. В ответ РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии и закрыла въезд в Россию некоторым официальным лицам республики — «в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинёва к санкционным спискам Евросоюза».

Помимо этого, в последние месяцы в молдавском информационном пространстве раскручивается тема якобы имевших место попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, 13 февраля Майя Санду заявила, что на территории республики якобы планировалось проведение диверсий, цель которых состояла в свержении конституционного строя, чтобы «передать страну в распоряжение России».

В то же время Кишинёв оказывает давление на политиков, которые не поддерживают действия властей. Как отметил Додон, на членов его партии было заведено множество дел: «Только на меня завели десять или 13 уголовных дел, я их уже не считаю».

В декабре 2022-го молдавские власти приостановили действие лицензий телеканалов Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV из-за того, что они якобы «недобросовестно» освещали конфликт на Украине.

В интервью «Известиям» Додон констатировал, что Молдавия сегодня идёт тем же путём, что и Украина.

«Давайте скажем честно: большинство внутриполитических процессов, которые имели место на Украине, сейчас происходят в Молдове. Причём если там это длилось более десяти лет, то у нас — более быстрыми темпами», — отметил политик.

По его словам, власти Молдавии вывели из учебной программы для школьников русский язык, закрыли ряд оппозиционных СМИ и оказывают давление на лидеров оппозиции. При этом все силовые и государственные структуры республики сегодня находятся под контролем Запада, подчеркнул Додон.

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«Это касается и советников, президента страны, спикера, премьера и большинства министров — у каждого из них есть по несколько иностранных советников, которые финансируются с Запада. Это внешний контроль», — отметил лидер Партии социалистов.

Ранее схожую точку зрения высказывал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Запад «приглядывает» Молдавию на роль следующей анти-России. В интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости министр отметил, что во главе страны «достаточно специфическими... далеко не свободно демократическими» методами Запад поставил президента Санду, которая «сама рвётся в НАТО».

«Санду имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и вообще практически на всё», — сказал Лавров.

«Обострение в Приднестровье»

Как отметил в разговоре с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис, под руководством Майи Санду Молдавия следует исключительно интересам Запада.

«Молдавия стремится разорвать прежде всего политические связи с РФ. При этом власти страны хотят сохранить дешёвые поставки российских энергоносителей. Сама Санду, будучи не только гражданкой Молдавии, но и Румынии, следует исключительно западным интересам. Её поведение, в том числе посещение явно антироссийской площадки «Крымская платформа» и регулярные заявления в поддержку Украины, однозначно демонстрирует, что нынешнее руководство Молдавии настроено исключительно антироссийски», — заявил эксперт.

Схожего мнения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Политика Майи Санду однозначно направлена на разрыв отношений с Россией. Более того, есть достаточно высокая вероятность того, что этим дело не ограничится. Есть шанс, что нынешнее молдавское руководство готово включиться в прокси-войну с Российской Федерацией», — отметил аналитик в комментарии RT.

РИА Новости

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В этой связи эксперты не исключают, что Запад может подтолкнуть Кишинёв к эскалации конфликта в Приднестровье.

«Обострение в Приднестровье сегодня больше всего интересует западников. Санду кажется, что если они создадут там напряжённость, то это будет плохо для России. Но это будет плохо для всех сторон. Необходимо понимать, что обострение в Приднестровье пагубно отразится на Молдавии, в том числе на её экономике и населении», — сказал в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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Как полагает Сергей Маргулис, размораживание конфликта в Приднестровье стало бы для Кишинёва крайне рискованным шагом.

«Подавляющее большинство граждан Молдавии, очевидно, выступает против вражды с Приднестровьем. Это один из немногих конфликтов на постсоветском пространстве, где практически отсутствует фактор национальной ненависти. Люди там по обе стороны границы не хотят воевать. Без поддержки Украины и западных кураторов Кишинёв на такой шаг не пойдёт», — пояснил аналитик.

Специалисты также констатируют, что антироссийский курс Санду не отвечает интересам Молдавии.

«Подобный враждебный курс вредит интересам Молдавии во всех смыслах: в экономическом, политическом, культурном и гуманитарном. Фактически речь идёт о разрушении государственности и экономики Молдавии, поскольку в экономическом отношении Кишинёв очень сильно зависит от России, от российского рынка. А в политическом отношении антироссийский курс Санду означает усиление конфликтности, практически взрыв молдавского общества. Ведь Молдавия в течение более чем двухсотлетнего периода существования неразрывным образом была связана с российской историей, российским обществом и российской экономикой», — заключил Владимир Шаповалов.