«Предостерегаем от необдуманных действий»: в МИД РФ обеспокоены нагнетанием Киевом напряжённости вокруг Приднестровья

Возможность провокаций вблизи Приднестровья со стороны Украины вызывает обеспокоенность, заявили в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что ранее Минобороны РФ привлекало внимание к готовящейся Киевом провокации, в ходе которой планируется обвинить российских военных в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности. Как подчеркнули в МИД, подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряжённость.

В МИД РФ выразили обеспокоенность возможностью организации Украиной провокации вблизи Приднестровья.

«Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить ВС РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В МИД РФ также упомянули об информации, распространяемой украинскими СМИ, согласно которой 19 февраля в порт Одессы на одном из сухогрузов доставили контейнеры с радиоактивными веществами. Как уточнили в министерстве, украинские блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже для изготовления «грязной бомбы».

Захарова отметила, что соответствующая информация получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских стран. По словам Захаровой, «не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряжённость».

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В МИД РФ также обратили внимание на молчание украинских властей, которые никак не комментируют эти сообщения. Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что Киев ради получения военной и финансовой помощи Запада готов использовать любой повод для эскалации конфликта.

В МИД РФ призвали профильные международные организации обратить пристальное внимание на данную информацию и выступили с предупреждением для Киева.

«Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — подытожили в ведомстве.

Между тем в правительстве Молдавии заявили, что не подтверждают информацию о возможной провокации с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья.

Минобороны РФ предупредило о возможных провокациях

Напомним, что ранее Минобороны России выступило с несколькими заявлениями относительно возможных провокаций украинской стороны. 19 февраля в ведомстве заявили, что Киев продолжил подготовку к масштабной провокации для обвинения России в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

По данным оборонного ведомства, для реализации этих планов с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Как предположили в Минобороны РФ, эти материалы могут быть использованы для инсценирования локального заражения местности.

Целью возможной провокации в ведомстве назвали обвинение российских военных в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины.

Также по теме Пресс-секретарь ВСУ Гуменюк признала сосредоточение украинских войск у границы с ПМР Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья.

Позднее в МО также заявили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. По данным оборонного ведомства, акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровской Молдавской республики.

Российская сторона зафиксировала значительное количество личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развёртывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полётов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.

Как отметили в оборонном ведомстве, реализация планируемой провокации Киева несёт прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развёрнутому на законных основаниях в Приднестровье.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что любые представляющие угрозу безопасности в адрес россиян действия в непризнанной Приднестровской Молдавской республике будут расцениваться как нападение на Россию.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что российские вооружённые силы адекватно отреагируют на провокацию Киева в случае её реализации и обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье и военных складов.