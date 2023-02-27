Пресс-секретарь ВСУ Гуменюк признала сосредоточение украинских войск у границы с ПМР

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья.

«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья. — RT)», — сказала она в эфире канала «Рада»; её слова приводит РИА Новости.

23 февраля в Минобороны России заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

В российском МИД заявили, что любые представляющие угрозу безопасности в отношении россиян действия в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию.