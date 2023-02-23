Узнать больше

Минобороны России: киевский режим готовится к вторжению в Приднестровье

Короткая ссылка
RT
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, заявило Министерство обороны России. Вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.
Минобороны России: киевский режим готовится к вторжению в Приднестровье
  • AP

Ведомство отметило, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы.

Также фиксируется беспрецедентное наращивание полётов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«Реализация планируемой провокации украинских властей несёт прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развёрнутому на законных основаниях в Приднестровье», — говорится в заявлении Минобороны.

ВС России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны, подчеркнули в министерстве.

Как ранее заявило Министерство обороны России, ВСУ готовят провокацию против Приднестровья, к её осуществлению будут привлечены бойцы националистического батальона «Азов»*.

В качестве предлога для вторжения Киев планирует инсценировать наступление якобы «российских войск» с территории ПМР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить