Минобороны России: киевский режим готовится к вторжению в Приднестровье

Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, заявило Министерство обороны России. Вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

AP

Ведомство отметило, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы. Также фиксируется беспрецедентное наращивание полётов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). «Реализация планируемой провокации украинских властей несёт прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развёрнутому на законных основаниях в Приднестровье», — говорится в заявлении Минобороны. ВС России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны, подчеркнули в министерстве. Как ранее заявило Министерство обороны России, ВСУ готовят провокацию против Приднестровья, к её осуществлению будут привлечены бойцы националистического батальона «Азов»*. В качестве предлога для вторжения Киев планирует инсценировать наступление якобы «российских войск» с территории ПМР. * «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.