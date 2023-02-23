Минобороны России: киевский режим готовится к вторжению в Приднестровье
- AP
Ведомство отметило, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы.
Также фиксируется беспрецедентное наращивание полётов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
«Реализация планируемой провокации украинских властей несёт прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развёрнутому на законных основаниях в Приднестровье», — говорится в заявлении Минобороны.
ВС России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны, подчеркнули в министерстве.
Как ранее заявило Министерство обороны России, ВСУ готовят провокацию против Приднестровья, к её осуществлению будут привлечены бойцы националистического батальона «Азов»*.
В качестве предлога для вторжения Киев планирует инсценировать наступление якобы «российских войск» с территории ПМР.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.