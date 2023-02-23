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«С привлечением нацформирования «Азов»: в МО РФ заявили о подготовке Киевом вооружённой провокации против Приднестровья

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Роман Шимаев
Вооружённые силы Украины готовят провокацию против Приднестровья, к её осуществлению будут привлечены бойцы националистического батальона «Азов»*, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в качестве предлога для вторжения Киев планирует инсценировать наступление якобы «российских войск» с территории ПМР. В оборонном ведомстве заверили, что готовы к реагированию на любые изменения обстановки.
«С привлечением нацформирования «Азов»: в МО РФ заявили о подготовке Киевом вооружённой провокации против Приднестровья
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Киевский режим готовит вооружённую провокацию против Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооружённую провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооружённых сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов»*, — говорится в заявлении.

По данным российских военных, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления ВС РФ с территории Приднестровья.

«Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с ПМР и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.

Отметим, что в декабре 2022 года глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в интервью TVR Moldova, не приведя каких-либо доказательств, заявил, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Молдавии для объединения с Приднестровьем. При этом уже спустя несколько часов в пресс-службе ведомства указали, что высказывания Мустяцэ неправильно интерпретировали.

В то же время власти Румынии указали, что не видят рисков якобы наступления России на Молдавию. В середине февраля подобную точку зрения высказала и президент Молдавии Майя Санду.

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В Тирасполе также сообщили, что Приднестровье ни для кого не является угрозой и не должно рассматриваться как объект военных манипуляций.

«Мы наблюдаем определённую динамику и с украинской, и с молдавской стороны, но делаем всё, чтобы не допустить эскалации напряжённости», — сказал глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев в интервью «Известиям».

В январе слова Мустяцэ прокомментировали в российском МИД.

«Примечательно, что одновременно с заявлением прямо противоположные оценки об отсутствии каких-либо угроз Республике Молдова со стороны России прозвучали как со стороны молдавского руководства, включая президента и председателя парламента, так и от руководства НАТО и сопредельных с Молдавией государств», — заявил в разговоре с ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавия — одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную анти-Россию.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая просто сама рвётся в НАТО. Она (Майя Санду. — RT) имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё», — говорил он в интервью журналисту Дмитрию Киселёву в эфире телеканала «Россия 24».

При этом позднее, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр подчеркнул, что Москва хочет иметь добрые отношения с Кишинёвом: «Мы совершенно не испытываем удовольствия от использования этой дружеской страны в антироссийских целях».

По его словам, российская сторона фиксирует маниакальное стремление Киева и Запада подорвать позиции Москвы в механизме «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США) по приднестровскому урегулированию.

23 февраля замглавы МИД РФ Михаил Галузин указал, что Россия предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения этого формата. «Главное сейчас — не допустить ещё большей деградации диалога между Кишинёвом и Тирасполем», — сказал он в интервью ТАСС.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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