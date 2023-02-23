МИД: Россия предпринимает усилия по сохранению переговорного механизма по Приднестровью
- РИА Новости
Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.
Он назвал непростой ситуацию в приднестровском урегулировании.
«Россия в качестве гаранта и посредника предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата «5 + 2» как безальтернативного переговорного механизма», — заявил Галузин.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что киевские власти планируют организовать вооружённую провокацию против Приднестровья.