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МИД: Россия предпринимает усилия по сохранению переговорного механизма по Приднестровью

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Россия предпринимает усилия по сохранению переговорного формата «5 + 2» по приднестровскому урегулированию.
МИД: Россия предпринимает усилия по сохранению переговорного механизма по Приднестровью
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он назвал непростой ситуацию в приднестровском урегулировании.

«Россия в качестве гаранта и посредника предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата «5 + 2» как безальтернативного переговорного механизма», — заявил Галузин.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что киевские власти планируют организовать вооружённую провокацию против Приднестровья.

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