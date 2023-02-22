В МИД Молдавии заявили об отсутствии военных рисков на границе республики
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«Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем... Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота — да, такой риск есть», — цитирует министра ТАСС.
Президент Молдавии Майя Санду ранее выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.
После этого депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов потребовали от неё представить доказательства подготовки дестабилизации.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины.