В МИД Молдавии заявили об отсутствии военных рисков на границе республики

Молдавия не видит военных рисков на своей границе в ближайшем будущем, однако в Кишинёве беспокоятся из-за угрозы «гибридной войны» и смены власти в республике, заявил Financial Times глава молдавского МИД Нику Попеску.

«Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем... Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота — да, такой риск есть», — цитирует министра ТАСС.

Президент Молдавии Майя Санду ранее выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.

После этого депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов потребовали от неё представить доказательства подготовки дестабилизации.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины.