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Оппозиция Молдавии потребовала от Санду доказательства подготовки дестабилизации ситуации

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Депутаты молдавского оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) потребовали от президента Молдавии Майи Санду представить доказательства подготовки дестабилизации ситуации в стране.
Оппозиция Молдавии потребовала от Санду доказательства подготовки дестабилизации ситуации
  • AP

Ранее Майя Санду выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.

Депутаты назвали данное заявление президента безответственным.

«Если у СИБ имеются доказательства подобных планов... они должны быть представлены общественности», — говорится в заявлении оппозиции.

Как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, он передал Санду «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии».

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