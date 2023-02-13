Оппозиция Молдавии потребовала от Санду доказательства подготовки дестабилизации ситуации
- AP
Ранее Майя Санду выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.
Депутаты назвали данное заявление президента безответственным.
«Если у СИБ имеются доказательства подобных планов... они должны быть представлены общественности», — говорится в заявлении оппозиции.
Как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, он передал Санду «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии».