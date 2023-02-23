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В МО России заявили о готовящейся Киевом вооружённой провокации против Приднестровья

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В Министерстве обороны России заявили, что киевские власти планируют организовать вооружённую провокацию против Приднестровья.

«По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооружённую провокацию против Приднестровской Молдавской Республики», — приводит заявление ведомства Интерфакс.

В министерстве добавили, что провокация будет осуществляться подразделениями украинской армии.

В Минобороны добавили, что в качестве предлога для провокации планируется инсценировка якобы наступления ВС России с территории Приднестровья.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье, несмотря на напряжённость в отношениях с Молдавией.

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