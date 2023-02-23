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Вице-премьер Попеску: Молдавии нужна помощь Запада для сохранения мира и спокойствия

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Молдавский вице-премьер, глава МИД страны Нику Попеску в эфире телеканала Jurnal TV выразил уверенность, что Молдавия нуждается в помощи западных стран для сохранения мира и спокойствия.

По его словам, нейтральный статус Молдавии не обеспечивает спокойствие страны.

«Эти возможности есть у стран, которые хотят, чтобы Молдавия была мирной, свободной, демократичной, — эти страны находятся на Западе», — цитирует Попеску РИА Новости.

Вице-премьер назвал пространством «мира и процветания» такие объединения, как Европейский союз и Североатлантический альянс.

Именно поэтому, считает Попеску, Молдавия должна стать частью западного мира.

Ранее президент Молдавии Майя Санду на встрече с американским лидером Джо Байденом попросила его увеличить финансовую помощь республике.

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