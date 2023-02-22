Санду попросила Байдена увеличить финансовую помощь Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду на встрече с американским лидером Джо Байденом попросила его увеличить финансовую помощь республике.

«Молдавский лидер воспользовалась встречей, чтобы проинформировать президента США о сложностях в связи с войной на границах и необходимости увеличения помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости страны», — говорится в сообщении пресс-службы президента Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о риске дестабилизации в стране.

Также сообщалось, что в Белом доме не могут подтвердить утверждения Санду о риске дестабилизации в Молдавии.

При этом Байден заявил, что поддерживает президента республики.