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В Белом доме не могут подтвердить утверждения Санду о риске дестабилизации в Молдавии

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В Белом доме не могут подтвердить утверждения молдавского президента Майи Санду об опасности дестабилизации ситуации в республике со стороны пророссийских сил.
В Белом доме не могут подтвердить утверждения Санду о риске дестабилизации в Молдавии
  • AP

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби. 

Он отметил, что подобные сообщения «вызывают глубокую озабоченность», а США «в полной мере поддерживают правительство и народ Молдавии».

При этом ему задали вопрос, есть ли у США информация, в том числе от разведки, которая бы подтверждала утверждения Санду.

«Я не знаю о каком-либо независимом подтверждении», — сказал он.

Ранее Майя Санду выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.

По версии Санду, цель «диверсий состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России».

Депутаты молдавского оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) потребовали от президента Молдавии представить доказательства подготовки дестабилизации ситуации в стране.

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