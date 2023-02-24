МИД России: любая угроза в адрес россиян в Приднестровье будет рассмотрена как нападение

Любые представляющие угрозу безопасности в адрес россиян действия в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию, заявили в российском МИД.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что ВС России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая всё же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье», — говорится в сообщении ведомства.

Российские дипломаты подчеркнули, что любые представляющие угрозу соотечественникам действия будут расцениваться согласно международному праву как нападение на Российскую Федерацию.

В МИД России также призвали страны НАТО, США и Украину воздержаться от провокаций в Приднестровье на фоне зафиксированного скопления украинских подразделений вблизи границы с регионом, развёртывания артиллерии и наращивания полётов БПЛА.

В Минобороны ранее заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

Уточняется, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.