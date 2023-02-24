В МИД России предостерегли НАТО, США и Украину от провокаций в Приднестровье
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«Предостерегаем США, страны — члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов. Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путём», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России ранее заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.
Уточняется, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.