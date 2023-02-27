Песков назвал обстановку в Приднестровье поводом для беспокойства

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

«Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности», — отметил он.

По его словам, ситуация неспокойная, она провоцируется извне.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об отсутствии реальной опасности для непризнанной республики после появления информации от российского Министерства обороны о возможных военных провокациях со стороны Украины.