Глава Приднестровья заявил об отсутствии реальной угрозы для республики на границах
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Об этом информирует пресс-служба в Telegram-канале президента.
Красносельский назвал обстановку напряжённой, призвав при этом соблюдать спокойствие.
«Если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан», — сказано в заявлении.
23 февраля в Минобороны России заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.
В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.
В российском МИД заявили, что любые представляющие угрозу безопасности в адрес россиян действия в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию.