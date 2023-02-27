Глава Приднестровья заявил об отсутствии реальной угрозы для республики на границах

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об отсутствии реальной опасности для непризнанной республики после появления информации от российского Министерства обороны о возможных военных провокациях со стороны Украины.

Об этом информирует пресс-служба в Telegram-канале президента.

Красносельский назвал обстановку напряжённой, призвав при этом соблюдать спокойствие.

«Если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан», — сказано в заявлении.

23 февраля в Минобороны России заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

В российском МИД заявили, что любые представляющие угрозу безопасности в адрес россиян действия в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию.