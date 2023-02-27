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Глава Приднестровья заявил об отсутствии реальной угрозы для республики на границах

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Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об отсутствии реальной опасности для непризнанной республики после появления информации от российского Министерства обороны о возможных военных провокациях со стороны Украины.
Глава Приднестровья заявил об отсутствии реальной угрозы для республики на границах
  • AFP
  • © Sergei GAPON

Об этом информирует пресс-служба в Telegram-канале президента.

Красносельский назвал обстановку напряжённой, призвав при этом соблюдать спокойствие.

«Если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан», — сказано в заявлении.

23 февраля в Минобороны России заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

В российском МИД заявили, что любые представляющие угрозу безопасности в адрес россиян действия в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию.

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