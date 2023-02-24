«ВС РФ адекватно отреагируют на провокацию»: МИД России предостерёг Киев и НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью

Любые действия, представляющие угрозу безопасности соотечественников, миротворцев и военных в Приднестровье, будут расценены как нападение на Россию, говорится в заявлении МИД РФ. Вечером 23 февраля российское Минобороны сообщило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в ПМР. Также в ведомстве заявили о скоплении подразделений ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы. В связи с этим на Смоленской площади предостерегли США, страны — члены НАТО и Киев от «очередных авантюрных шагов».

МИД России опубликовало заявление в связи со сведениями о подготовке киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровской Молдавской Республики.

«В связи с зафиксированным Министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развёртыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полётов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны — члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», — говорится в документе.

Российские дипломаты подчеркнули, что Москва последовательно выступает за решение любых вопросов политико-дипломатическим путём.

Также на Смоленской площади призвали не сомневаться, что Вооружённые силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая всё же последует, и обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населённом пункте Колбасна в Приднестровье.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — заключили в МИД России.

Утром 23 февраля Минобороны РФ сообщило, что киевский режим готовит провокацию против Приднестровья, к её осуществлению будут привлечены бойцы националистического батальона «Азов»*. Отмечалось, что планируется инсценировка якобы наступления ВС РФ с территории Приднестровья. Эта ситуация будет использована украинским командованием в качестве предлога для вторжения.

Также на russian.rt.com «С привлечением нацформирования «Азов»: в МО РФ заявили о подготовке Киевом вооружённой провокации против Приднестровья

Вечером в тот же день в оборонном ведомстве добавили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в ПМР.

«Реализация планируемой провокации украинских властей несёт прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развёрнутому на законных основаниях в Приднестровье», — говорилось в сообщении ведомства.

Также в МО РФ заявили, что фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы. Кроме того, украинские формирования развернули артиллерию на огневых позициях, а также беспрецедентно нарастили количество полётов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.

Также по теме «Настораживает и вызывает обеспокоенность»: зачем Кишинёв проводит военные учения и нагнетает милитаристскую риторику В Молдавии 21 февраля начинаются очередные военные учения, об этом сообщили в Минобороны республики. Предыдущие манёвры прошли в...

В свою очередь, в Бюро по реинтеграции молдавского правительства опровергли сведения о перемещении военных в зоне безопасности.

«Минобороны отслеживает все события, действия и изменения, которые происходят в регионе, а также на территории, подконтрольной тираспольскому режиму. Отмечаем, что в настоящее время нет прямых угроз для военной безопасности государства», — говорится в сообщении молдавского военного ведомства.

В то же время сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков отметил, что миротворцы готовы к любому развитию событий.

«Наши военные достаточно слаженно взаимодействуют, взвешенно оценивают ситуацию, и если кто-то рассчитывает на панику, то её как среди жителей Приднестровья, так и среди военных нет. Хочу подчеркнуть, что любые посягательства на мир в Приднестровье станут преступлением, которое невозможно оправдать», — сказал он в разговоре с ТАСС.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.