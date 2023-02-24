ТАСС: неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Кишинёве

В Кишинёве неизвестные облили краской здание, где расположено представительство Россотрудничества — Российский центр науки и культуры.

«Минувшей ночью неизвестные облили красной краской фасад здания. Была вызвана полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма», — сообщил ТАСС представитель центра.

23 февраля телеканал Sky News сообщал о задержании лондонской полицией четырёх человек, которые залили жёлто-синей краской дорогу перед посольством России.

Нарушители испачкали около 500 метров дороги и приурочили акцию к годовщине начала спецоперации России на Украине 24 февраля.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла акцию, назвав её «страшным сном Бандеры».