ТАСС: неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Кишинёве
- РИА Новости
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«Минувшей ночью неизвестные облили красной краской фасад здания. Была вызвана полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма», — сообщил ТАСС представитель центра.
23 февраля телеканал Sky News сообщал о задержании лондонской полицией четырёх человек, которые залили жёлто-синей краской дорогу перед посольством России.
Нарушители испачкали около 500 метров дороги и приурочили акцию к годовщине начала спецоперации России на Украине 24 февраля.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла акцию, назвав её «страшным сном Бандеры».