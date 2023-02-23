Захарова прокомментировала акцию у посольства России в Лондоне

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала акцию с разлитой краской в цветах украинского флага у посольства России в Лондоне.

«Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — написала она в Telegram.

Ранее телеканал Sky News сообщал о задержании лондонской полицией четырёх человек, которые залили жёлто-синей краской дорогу перед посольством России.

Нарушители испачкали около 500 метров дороги и приурочили акцию к годовщине начала спецоперации России на Украине 24 февраля.