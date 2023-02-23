Sky News: полиция задержала в Лондоне заливших краской дорогу перед посольством России

Лондонская полиция задержала четырёх человек, которые залили жёлто-синей краской дорогу перед посольством России.

По данным телеканала Sky News, нарушители испачкали около 500 метров дороги.

Акцию протеста приурочили к годовщине начала спецоперации России на Украине 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что власти США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала СВО России на Украине.

Она добавила, что в связи с этим администрация президента сейчас не занимается организацией поездки главы государства Джо Байдена в Европу.