Sky News: полиция задержала в Лондоне заливших краской дорогу перед посольством России
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По данным телеканала Sky News, нарушители испачкали около 500 метров дороги.
Акцию протеста приурочили к годовщине начала спецоперации России на Украине 24 февраля.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что власти США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала СВО России на Украине.
Она добавила, что в связи с этим администрация президента сейчас не занимается организацией поездки главы государства Джо Байдена в Европу.