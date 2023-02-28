В Приднестровье 1 марта начнутся очередные военные сборы, организованные миротворческим контингентом. Об этом сообщило Министерство обороны непризнанной республики.

«Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской республики продолжает приём заявок на участие в очередных трёхмесячных сборах с 1 марта», — цитирует ТАСС министерство.

23 февраля в Минобороны России заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

В российском МИД заявили, что любые представляющие угрозу безопасности в отношении россиян действия в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию.