МИД России обеспокоен возможностью провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.

«Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооружённые силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — напомнила Захарова.

Она отметила, что данная информация получила широкий резонанс на Украине и в граничащих с ней восточноевропейских странах.

«Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряжённость», — заявила Захарова.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что в случае провокации Запада с использованием токсичных химикатов на Украине истинные виновники будут установлены российским Минобороны и наказаны.

В начале декабря российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, Россия обладает информацией о том, что контрактники из Соединённых Штатов помогают готовить химические провокации на Украине.