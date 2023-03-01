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МИД России обеспокоен возможностью провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.
МИД России обеспокоен возможностью провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья
  • РИА Новости

«Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооружённые силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — напомнила Захарова.

Она отметила, что данная информация получила широкий резонанс на Украине и в граничащих с ней восточноевропейских странах.

«Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряжённость», — заявила Захарова.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что в случае провокации Запада с использованием токсичных химикатов на Украине истинные виновники будут установлены российским Минобороны и наказаны.

В начале декабря российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, Россия обладает информацией о том, что контрактники из Соединённых Штатов помогают готовить химические провокации на Украине.

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