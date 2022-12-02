Шульгин: у России есть данные об участии американцев в химических провокациях на Украине
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Как рассказал дипломат, на проходящей сессии стран — участниц ОЗХО российская сторона предоставила информацию о контрактниках, которые помогают украинским националистам «в этих химических приготовлениях».
Речь идёт о контрактниках из штата Невада.
«Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны… Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии», — сказал постпред в эфире канала «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.
В апреле Минобороны России подтвердило вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.