Минобороны: в случае провокации Запада с химикатами на Украине виновники будут наказаны
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«Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны», — сказал он.
Минобороны России продолжит работу по разоблачению «преступной деятельности Запада» в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, подчеркнул Кириллов.
По его словам, Соединённые Штаты намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию.
США рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, и в результате этого реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию, пояснил Кириллов.
Как сообщил в начале декабря российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, Россия обладает информацией о том, что контрактники из Соединённых Штатов помогают готовить химические провокации на Украине.