Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что в случае провокации Запада с использованием токсичных химикатов на Украине истинные виновники будут установлены российским Минобороны и наказаны.

«Предупреждаем, что в случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут нами установлены и наказаны», — сказал он.

Минобороны России продолжит работу по разоблачению «преступной деятельности Запада» в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, подчеркнул Кириллов.

По его словам, Соединённые Штаты намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию.

США рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, и в результате этого реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию, пояснил Кириллов.

Как сообщил в начале декабря российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, Россия обладает информацией о том, что контрактники из Соединённых Штатов помогают готовить химические провокации на Украине.