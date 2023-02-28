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Минобороны России: США намереваются провести на Украине провокацию с токсичными химикатами

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию.
Минобороны России: США намереваются провести на Украине провокацию с токсичными химикатами
  • Gettyimages.ru

Он пояснил, что 22 февраля влиятельная неправительственная организация США провела конференцию, посвящённую событиям на Украине.

Во время данного мероприятия бывший посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан заявил, что «российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».

«Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединённых Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», — подчеркнул Кириллов.

По его словам, США рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, и в результате этого реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию.

19 февраля в российском Минобороны сообщили, что украинские власти продолжают подготовку к провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины.

Как сообщил в начале декабря российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, Россия обладает информацией о том, что контрактники из Соединённых Штатов помогают готовить химические провокации на Украине.

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