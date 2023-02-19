МО России: Киев готовит провокацию для обвинения Москвы в ударах по опасным объектам
- РИА Новости
Отмечается, что на территорию Украины из одной европейской страны доставлены контейнеры с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценировок радиоактивного загрязнения на одном из украинских объектов.
«Целью провокации является обвинение Вооружённых сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее в Минобороны России рассказали, что Киев готовит провокацию с обвинением России в заражении районов рядом с Чернобыльской атомной электростанцией.
В военном ведомстве отметили, что Украина также собирается обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС.
Поддержку Киеву в подготовке провокации оказывают США и страны Европы.
Подробнее — в материале RT.