Украинские власти продолжают подготовку к провокации с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Отмечается, что на территорию Украины из одной европейской страны доставлены контейнеры с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценировок радиоактивного загрязнения на одном из украинских объектов.

«Целью провокации является обвинение Вооружённых сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее в Минобороны России рассказали, что Киев готовит провокацию с обвинением России в заражении районов рядом с Чернобыльской атомной электростанцией.

В военном ведомстве отметили, что Украина также собирается обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС.

Поддержку Киеву в подготовке провокации оказывают США и страны Европы.

Подробнее — в материале RT.