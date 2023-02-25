«Замаскировать агрессивный курс»: почему на Западе заявили об отсутствии намерений «разрушить» Россию

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с утверждением, что ЕС не хочет «разрушения» России. По его словам, Евросоюз поддерживает Киев якобы не для того, чтобы «произвести политические перемены» в РФ. При этом Боррель полагает, что подход ЕС по ситуации на Украине был «слишком постепенным». Боррель призвал ускорить темпы производства боеприпасов для Украины и использовать запасы европейских стран. Ранее в Вашингтоне и Париже также заявили, что не преследуют цели ликвидировать Россию. По мнению экспертов, такие утверждения прежде всего адресованы внутренней аудитории, чтобы замаскировать агрессивный антироссийский курс коллективного Запада.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Periódico выступил с утверждением, что Евросоюз не желает «разрушения» России.

«Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России», — приводит ТАСС слова Борреля.

В то же время он счёл, что подход ЕС по ситуации на Украине был «слишком постепенным».

«Несомненно, было бы лучше, если бы вместо того, чтобы тратить три месяца на обсуждение, отправлять или нет танки Leopard, их бы отправили раньше», — сказал он.

Боррель также призвал страны ЕС ускорить темпы производства боеприпасов и использовать арсеналы, которыми располагают государства Евросоюза.

«Россия способна производить (вооружение. — RT), и у неё есть гораздо более обширные запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали… Мы будем производить больше (боеприпасов. — RT), но, пока идёт производство, передавайте (Украине. — RT) то, что есть», — сказал Боррель.

«Речь идёт о существовании нашей страны»

Отметим, президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве также утверждал, что ни Соединённые Штаты, ни Европа якобы не намерены добиваться уничтожения РФ.

«Соединённые Штаты и страны Европы не стремятся ни взять Россию под контроль, ни её уничтожить. Запад не строил никаких планов по нападению на Россию, как выразился сегодня (президент России Владимир. — RT) Путин. А миллионы российских граждан, которые хотят лишь жить в мире с соседями, нам не враги», — сказал Байден.

Напомним, 21 февраля Путин в послании к Федеральному собранию подчеркнул, что западная элита не скрывает своей цели, которая заключается в том, чтобы нанести «стратегическое поражение России».

«Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и всё это понимаем, и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идёт уже о существовании нашей страны», — отметил Путин.

По его словам, Запад использует Украину «как таран против России».

При этом Байден напомнил, что именно Соединённые Штаты собрали коалицию более чем из 50 государств, чтобы передавать оружие и боеприпасы киевскому режиму. Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать «самый масштабный режим санкций», который когда-либо применялся к какой-либо стране в истории. Помимо этого, он анонсировал новые антироссийские рестрикции.

Президент США Джо Байден

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Немногим ранее Байден пообещал также передать Киеву очередную партию оружия, включая противотанковые системы, радары и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, глава Белого дома рассказал о планах Соединённых Штатов и их партнёров поставить на Украину около 700 танков, тысячи бронемашин, 2 млн снарядов, а также более 50 передовых реактивных систем залпового огня.

Голос из Парижа

Напомним, помимо Байдена и Борреля, на тему «уничтожения» России также высказался на прошлой неделе и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж никогда не поддерживал идею разгрома РФ и не станет этого делать. Как отметил французский лидер, он не думает, «как некоторые», что этого надо добиться, а также атаковать Россию «на собственной территории». Однако при этом Макрон уверен, что существует необходимость в украинском наступлении, которое, по его версии, «пошатнуло бы российский фронт» и заставило бы Москву «вернуться за стол переговоров».

На следующий день в своём Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления Макрона, напомнив, что Франция — член Североатлантического альянса, который «во всех документах прописывал в качестве противника Россию».

«Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим», — констатировала Захарова.

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Российский дипломат напомнила, что Макрон «бесконечно набивался в собеседники российскому руководству», зная, что против РФ развёрнута кампания по антиконституционной смене власти.

«Шарман, как говорится. Помните всё это, когда вам будут рассказывать о дружеских чувствах и объединительной повестке», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России «не оставляют иного логического вывода, кроме одного: нам хотят поражения».

«Взаимоисключающие векторы»

По мнению экспертов, заявления западных лидеров о нежелании «разрушить» РФ — это всего лишь ширма, за которой скрывается явное намерение Запада добиться распада России всеми возможными способами — начиная от санкционной политики и заканчивая накачкой Киева оружием.

«Борреля, Байдена и Макрона покинула элементарная логика: с одной стороны, они заявляют, что не стремятся к разрушению России, а с другой — ужесточают санкционный режим и наращивают военную помощь Киеву для противостояния РФ. Это два взаимоисключающих вектора. Слова этих политиков в данном случае нужно воспринимать именно с поправкой на крайне нестабильное состояние западной дипломатии. Запад по факту ведёт прокси-войну с Россией руками киевского режима, но утверждает при этом, что не добивается ликвидации РФ», — заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с RT.

Символика НАТО

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Он также полагает, что такого рода высказывания адресованы западной общественности, которую истеблишмент «стремится максимально отдалить от объективной оценки реальности».

«Такие заявления призваны успокоить тех, кто всерьёз опасается перерастания украинского конфликта в прямое полномасштабное столкновение между Западом и Россией. Это попытка увести дискуссию от обсуждения проблемы экзистенционального противостояния России», — говорит Камкин.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

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«Западные лидеры хоть как-то пытаются замаскировать агрессивный курс по накачке Украины оружием, создавая видимость, что никаких угроз для Европы или Запада этот процесс не несёт. Потому что якобы непосредственно против России он не направлен. В конечном итоге если и будет какая-то эскалация, то они скажут, что это якобы РФ вероломно напала и никаких планов по уничтожению России у них на самом деле не было», — пояснила Федосова в разговоре с RT.

На деле же, по её словам, одной из основных внешнеполитических целей коллективного Запада в последние десятилетия было сдерживание России.

«Американцы и европейцы также стремились создать очаги напряжённости на границах и продвинуть в органы власти постсоветских стран и государств бывшего соцлагеря явно антироссийские силы», — отметила эксперт.

Федосова также напомнила, что сам Боррель говорил о желании победить Россию «на поле боя».

«Его решения всё больше становятся откровенно милитаристскими. Что же касается заявления Макрона, то тот, по всей видимости, считает, что Россию нужно уничтожить потом, как-нибудь подписав с ней условный «Минск-3», призванный обмануть Москву, а затем с доброй улыбкой предпринять более радикальные шаги против РФ», — рассуждает Федосова.

В свою очередь, Камкин заявил, что планы «по уничтожению российской государственности» существовали на Западе ещё до начала СВО. Он напомнил, что в прошлом году была опубликована книга известного эксперта по Восточной Европе Януша Бугайского. В труде под названием «Несостоявшееся государство: Путеводитель по распаду России» изложен сценарий, при котором центральная власть в РФ рушится под гнётом многочисленных проблем. Бугайский пишет, что триггером развала России станет конфликт на Украине, указывает Камкин. При этом в интервью американским журналистам автор признал, что писал свой «Путеводитель» задолго до начала СВО.

«Эта так называемая книга по факту является методичкой как для чиновников Госдепа, так и для соответствующих спецслужб. Там собраны различные подходы и методы по воздействию на российское общество. Безусловно, планы по уничтожению России существовали задолго до спецоперации. А прокси-война на Украине, которую ведёт коллективный Запад против России, — это только один из элементов этой сложной комбинации. Но РФ стойко отражает все провокации», — заключил Камкин.