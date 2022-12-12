«Чудес не бывает»: сможет ли Евросоюз нарастить запасы вооружений для передачи Киеву

ЕС истощил свой арсенал оружия, предоставляя военную технику Украине, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, боевые действия выявили недостаточность запасов вооружения у стран Евросоюза и хрупкость цепочек поставок. Боррель также призвал страны ЕС больше сотрудничать в сфере ВПК и продолжать помогать Киеву. По мнению экспертов, подобные призывы говорят о том, что Брюссель в условиях энергокризиса готов пожертвовать интересами своих граждан ради поддержки киевского режима.

Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге, размещённом на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).

«Мы дали Украине оружие, но при этом осознали, что наши собственные военные арсеналы оказались истощены, — отметил Боррель. — Мы также поняли, что нам недостаёт критически важных оборонных средств, чтобы защитить самих себя от более высокого уровня угроз на Европейском континенте».

Конфликт на Украине также стал «тревожным звонком» для ЕС в том, что касается военного потенциала стран Евросоюза, считает глава дипломатии содружества. Впрочем, он полагает, что Евросоюз должен наращивать свою поддержку Киева.

«Мы должны иметь возможность делать это (оказывать военную помощь Киеву. — RT) столько, сколько потребуется, — до тех пор, пока Украина не одержит верх», — подчеркнул еврочиновник.

Боррель отметил, что оборонное сотрудничество между странами Евросоюза по-прежнему существенно ниже «согласованного контрольного показателя 35%».

Глава евродипломатии также подчеркнул, что странам ЕС нужно обеспечивать свои краткосрочные потребности путём инвестирования и «закупок на всё более совместной основе».

«Проще говоря — (нужно. — RT) больше покупать вместе. За более чем десять месяцев… поддержки Украины вскрылись недостаточность наших запасов и хрупкость наших цепочек поставок», — отметил Боррель.

По его словам, Евросоюз не может позволить себе повторять «ошибки прошлого».

«Сейчас для нас наступил переломный момент. В следующем году мы должны достичь «момента восстановления» — именно тогда будут компенсированы годы недостаточных трат (на оборону. — RT) и мы сможем переключить внимание с исправления прошлого на то, чтобы выигрывать будущее», — заявил глава евродипломатии.

Боррель считает, что ЕС «нужно действовать», а для этого, по его мнению, требуется «политический толчок сверху», то есть со стороны президентов и премьер-министров стран ЕС.

«Однако эти намерения должны быть преобразованы в указы о закупках — и чем раньше, тем лучше. Красивых слов недостаточно, — подчеркнул он. — Мы должны не просто тратить на оборону больше, но и делать это лучше. А это означает больше сотрудничать, продолжать поддерживать Украину, обеспечивать текущие потребности».

Боррель также напомнил, что Еврокомиссия намерена помочь европейской оборонной промышленности нарастить свои производственные мощности: ЕК готова вложить €500 млн в совместные закупки европейских армий на 2022—2024 годы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

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Глава евродипломатии пояснил, что, если все объявленные увеличения расходов будут реализованы, общие траты ЕС на оборону вырастут ещё на €70 млрд к 2025 году.

На прошлой неделе глава евродипломатии заявил о необходимости наращивать производство оружия и боеприпасов в ЕС из-за их нехватки вследствие оружейных поставок Киеву и недостаточного финансирования европейского ВПК. Однако, по его словам, общественность «предпочитает пушкам масло».

Сложности с оружием

Напомним, 26 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что конфликт на Украине стремительно съедает скромные запасы артиллерии, комплексов ПВО и амуниции европейских карликовых армий.

При этом для многих членов Североатлантического альянса, которые передали Киеву значительное количество оружия, восполнение собственных арсеналов стало тяжёлым бременем, пишет NYT. Издание приводит в пример Францию, отправившую на Украину немало современных образцов вооружения и создавшую спецфонд объёмом €200 млн, чтобы закупить оружие французского производства для ВСУ. Однако Париж, который передал киевскому режиму не менее 18 гаубиц CAESAR и 20% всей своей артиллерии, теперь не торопится с дополнительными поставками.

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При этом, как сообщает The New York Times, на Западе обсуждают возможность финансирования восстановления старых заводов в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы перезапустить производство снарядов калибра 152 и 122 мм для ВСУ.

Однако в Евросоюзе уже раздаются голоса об издержках оружейных траншей Киеву. Так, депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян заявил 4 декабря в эфире телеканала Europe 1, что конфликт на Украине «толкает» Европу на социальный и экономический суицид. По его мнению, Европейскому союзу следует остановить поставки оружия на Украину и «успокоить» президента страны Владимира Зеленского.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметил, что ЕС может оказаться в долговой яме, если продолжит непродуманно поддерживать Киев. Об этом он написал на своей странице в Twitter, раскритиковав идею решения проблемы помощи, предоставляемой украинской стороне, за счёт увеличения долга.

«В ущерб европейским странам»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, «милитаристские заявления» Жозепа Борреля и призывы продолжить поддерживать Украину, несмотря на энергокризис и экономические проблемы в ЕС, говорят о том, что Брюссель готов пожертвовать интересами своих граждан ради помощи киевскому режиму.

«ЕС концентрируется на пополнении своих арсеналов, чтобы впоследствии наращивать поставки оружия Киеву. Боррель фактически выступает как агрессивный министр обороны. Хотя такой должности в ЕС нет, но он, видимо, решил, что её надо вводить и что лучше него с этим постом вряд ли кто-либо справится. Боррель систематически говорит, что урегулирование украинского кризиса возможно только на поле боя. При этом речи об интересах европейских жителей даже не идёт», — заявил эксперт в беседе с RT.

Как подчеркнул Оленченко, вопрос благосостояния граждан вообще не ставится во главу угла нынешним брюссельским руководством.

«Хотя некоторые страны ЕС и пытаются поднимать эту тему, но их в Брюсселе обвиняют в непонимании ситуации, в том, что они недооценивают угрозу. Желание ряда членов Евросоюза вернуться к исконным ценностям ЕС — интеграции и повышению благосостояния — подавляется. Милитаристские идеи генерируют не страны Евросоюза, а Боррель и другие чиновники, которые являются исполнителями идей, рождённых в США», — отметил аналитик.

Саммит ЕС

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Такая политика Брюсселя ведёт к ослаблению европейских экономик и снижению уровня жизни жителей ЕС, считает Оленченко.

«Соответственно, повышается конкурентоспособность США в ущерб Европе и европейским странам. Закупать оружие Евросоюз также будет преимущественно у Вашингтона, поскольку имеющиеся производственные мощности в ЕС не позволят возместить свои запасы, тем более с учётом энергетического кризиса и схлопывания промышленного сектора», — заявил он.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, раз Европе нужно срочно восполнить арсеналы, но у неё нет достаточных производственных мощностей, то единственный шанс это сделать — закупить вооружение у США.

«После сокращения производственных мощностей Европа в лице Борреля неожиданно проснулась и говорит: «Давайте больше денег на ВПК». Но чудес не бывает. Сейчас деньгами этот вопрос не решается. Вопрос решается рабочими руками и мощностями, энергоресурсами, в чём в ЕС наблюдается самый большой дефицит. Даже если сейчас деньги выделят, нужно понимать, что большая часть этих средств уйдёт ВПК США», — отметил Леонков в беседе с RT.

Однако, по его словам, и сами Соединённые Штаты, несмотря на попытки разогнать свой военно-промышленный комплекс, смогут это сделать только к 2024 году, и то лишь отчасти.

«Европейцы избавились от советского наследия за счёт оружейных поставок Киеву. На Украину ушли и боеприпасы к этому оружию. Кроме того, киевскому режиму была направлена также часть запасов оружия европейского производства. У ЕС почти ничего не осталось. Того, что у них есть сейчас на складах, хватит недели на две боевых действий», — полагает Леонков.

В свою очередь, Оленченко подчеркнул, что всё это ведёт к подавлению тех остатков самостоятельности, которые ещё сохранились в Евросоюзе.