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Орбан: ЕС может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что ЕС может оказаться в долговой яме, если продолжит непродуманно поддерживать Киев.

В своём аккаунте в Twitter он раскритиковал идею решения проблемы помощи за счёт увеличения долга.

«Если мы продолжим идти по пути долгового общества, мы не сможем повернуть назад», — написал Орбан.

Он также опроверг информацию о наложении вето на транш Украине в размере €18 млрд со стороны Венгрии.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не блокировала оказание финансовой помощи Украине со стороны ЕС, но выступила за помощь не через совместный кредит ЕС, а на двусторонней основе.

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