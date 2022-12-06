Узнать больше

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна не блокирует помощь ЕС Украине

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что страна не блокировала оказание финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза, но выступила за помощь Киеву не через совместный кредит ЕС, а на двусторонней основе.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна не блокирует помощь ЕС Украине
  • Gettyimages.ru

«Поддержка Украины продолжается, и я хотел бы попросить вас не распространять новости о том, что мы не позволили Евросоюзу оказывать помощь Украине», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Венгрия возражает против того, чтобы общий пакет финансовой помощи в размере €18 млрд был направлен ей в виде совместного льготного кредита ЕС, пояснил он.

Венгерские власти предложили распределить сумму пропорционально между членами ЕС и предоставлять её Киеву на двусторонней основе, сообщил Сийярто.

Как ранее сообщила газета The Independent, Венгрия наложила вето на решение Евросоюза о внесении поправок в законодательство, которые позволят выделить в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить