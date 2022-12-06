Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна не блокирует помощь ЕС Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что страна не блокировала оказание финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза, но выступила за помощь Киеву не через совместный кредит ЕС, а на двусторонней основе.

«Поддержка Украины продолжается, и я хотел бы попросить вас не распространять новости о том, что мы не позволили Евросоюзу оказывать помощь Украине», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Венгрия возражает против того, чтобы общий пакет финансовой помощи в размере €18 млрд был направлен ей в виде совместного льготного кредита ЕС, пояснил он.

Венгерские власти предложили распределить сумму пропорционально между членами ЕС и предоставлять её Киеву на двусторонней основе, сообщил Сийярто.

Как ранее сообщила газета The Independent, Венгрия наложила вето на решение Евросоюза о внесении поправок в законодательство, которые позволят выделить в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи для Украины.