Венгрия заблокировала выделение Украине €18 млрд в 2023 году

Венгрия наложила вето на решение Евросоюза о внесении поправок в законодательство, которые позволят выделить в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи для Украины. В частности, венгерский министр финансов Михай Варга выступил против принятия подобных решений.

«Венгрия против поправки в финансовое законодательство», — сказал министр в Брюсселе на открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам, его слова приводит Интерфакс.

Комментируя эту ситуацию, председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра признал, что страны ЕС «не смогли принять пакет в целом».

Он при этом добавил, что это «не охладит амбиции начать выделять помощь Украине с начала января».

По информации британской газеты The Independent, Венгрия таким образом заблокировала пакет финансовой помощи Киеву.

6 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».

Венгерский премьер Виктор Орбан предложил вместо этого определить, какую общую сумму нужно предоставить украинцам, и распределить её между государствами ЕС «пропорционально и справедливо».