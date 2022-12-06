Узнать больше

Венгрия заблокировала выделение Украине €18 млрд в 2023 году

Короткая ссылка
Венгрия наложила вето на решение Евросоюза о внесении поправок в законодательство, которые позволят выделить в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи для Украины. В частности, венгерский министр финансов Михай Варга выступил против принятия подобных решений.
Венгрия заблокировала выделение Украине €18 млрд в 2023 году
  • Gettyimages.ru

«Венгрия против поправки в финансовое законодательство», — сказал министр в Брюсселе на открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам, его слова приводит Интерфакс.

Комментируя эту ситуацию, председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра признал, что страны ЕС «не смогли принять пакет в целом».

Он при этом добавил, что это «не охладит амбиции начать выделять помощь Украине с начала января».

По информации британской газеты The Independent, Венгрия таким образом заблокировала пакет финансовой помощи Киеву.

6 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».

Венгерский премьер Виктор Орбан предложил вместо этого определить, какую общую сумму нужно предоставить украинцам, и распределить её между государствами ЕС «пропорционально и справедливо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить