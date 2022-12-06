Венгрия заблокировала выделение Украине €18 млрд в 2023 году
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«Венгрия против поправки в финансовое законодательство», — сказал министр в Брюсселе на открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам, его слова приводит Интерфакс.
Комментируя эту ситуацию, председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра признал, что страны ЕС «не смогли принять пакет в целом».
Он при этом добавил, что это «не охладит амбиции начать выделять помощь Украине с начала января».
По информации британской газеты The Independent, Венгрия таким образом заблокировала пакет финансовой помощи Киеву.
6 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».
Венгерский премьер Виктор Орбан предложил вместо этого определить, какую общую сумму нужно предоставить украинцам, и распределить её между государствами ЕС «пропорционально и справедливо».