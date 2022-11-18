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Власти Венгрии заявили о готовности выделить Украине до €150 млн в 2023 году

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Власти Венгрии заявили о готовности выделить Украине до €150 млн в рамках помощи в следующем году.
Власти Венгрии заявили о готовности выделить Украине до €150 млн в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан на заседании Постоянной венгерской конференции, передаёт ТАСС.

Орбан заявил, что не поддерживает план Еврокомиссии о выделении Киеву совместных кредитов. Он предложил вместо этого определить, какую общую сумму нужно предоставить украинцам, и распределить её между государствами ЕС «пропорционально и справедливо».

Венгерский премьер добавил, что Будапешт будет готов выделить из национального бюджета в течение 2023 года 60—70 млрд форинтов (примерно €150 млн) «в рамках двусторонней договорённости с Украиной».

Ранее Орбан назвал санкционную политику Евросоюза шагом к войне.

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