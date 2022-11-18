Премьер Венгрии Орбан назвал санкционную политику ЕС шагом к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции «Кошут» назвал санкционную политику Евросоюза шагом к войне.

«Санкционная политика — это шаг к войне», — цитирует его ТАСС.

Орбан объяснил, что если кто-то вмешивается в военный конфликт, вводя санкции, то «становится на позицию той или иной стороны и делает шаг к войне».

По его словам, для урегулирования ситуации на Украине необходимы мирные переговоры, а не ограничительные меры.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введённые странами Европейского союза санкции в отношении России стали наихудшим ответом со стороны ЕС на российскую специальную военную операцию на Украине.