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Премьер Венгрии Орбан назвал санкционную политику ЕС шагом к войне

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции «Кошут» назвал санкционную политику Евросоюза шагом к войне.
Премьер Венгрии Орбан назвал санкционную политику ЕС шагом к войне
  • Gettyimages.ru

«Санкционная политика — это шаг к войне», — цитирует его ТАСС.

Орбан объяснил, что если кто-то вмешивается в военный конфликт, вводя санкции, то «становится на позицию той или иной стороны и делает шаг к войне». 

По его словам, для урегулирования ситуации на Украине необходимы мирные переговоры, а не ограничительные меры.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введённые странами Европейского союза санкции в отношении России стали наихудшим ответом со стороны ЕС на российскую специальную военную операцию на Украине.

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