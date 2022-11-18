Глава МИД Венгрии назвал антироссийские санкции наихудшим ответом со стороны Евросоюза

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введённые странами Европейского союза санкции в отношении России стали наихудшим ответом со стороны ЕС на российскую специальную военную операцию на Украине.

Как пишет РИА Новости, об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства сказал в ходе выступления на мероприятии «Скажем санкциям нет!».

Сийярто также выразил уверенность, что лидеры стран ЕС добиваются введения новых антироссийских санкций с целью оправдания своих предыдущих ошибочных решений.

Он подчеркнул необходимость уйти в отставку тем лидерам, которые поддерживали оказавшиеся неэффективными антироссийские санкции.