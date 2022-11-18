Глава МИД Венгрии назвал антироссийские санкции наихудшим ответом со стороны Евросоюза
Как пишет РИА Новости, об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства сказал в ходе выступления на мероприятии «Скажем санкциям нет!».
Сийярто также выразил уверенность, что лидеры стран ЕС добиваются введения новых антироссийских санкций с целью оправдания своих предыдущих ошибочных решений.
Он подчеркнул необходимость уйти в отставку тем лидерам, которые поддерживали оказавшиеся неэффективными антироссийские санкции.