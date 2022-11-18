Сийярто: Евросоюз добивается новых санкций против России для оправдания своих ошибок

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что лидеры стран Европейского союза добиваются введения новых антироссийских санкций с целью оправдания своих предыдущих ошибочных решений.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, которые приводит ТАСС, лидерам стран ЕС придётся взять на себя ответственность за провал антироссийского курса, если они признают неэффективность введённых санкций.

Сийярто подчеркнул, что при подобном сценарии поддерживающие санкции в отношении России лидеры должны признать, что именно их действия привели к спаду в европейской экономике, и уйти в отставку.

«Это была бы нормальная реакция тех, кто нанёс ущерб Европе введением санкций», — заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику.