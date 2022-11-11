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Орбан заявил, что санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику

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Антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.
Орбан заявил, что санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику
  • AFP
  • © Michal Cizek

«Мы знаем, что Евросоюз решил ввести очень жёсткие санкции против России, эти санкции, по сути, только усугубляют ситуацию», — цитирует Орбана РИА Новости.

Он рассказал, что санкциями западные политики намереваются «ослабить Россию и принудить к миру», но происходит обратное и ущерб ощущает «не российская, а европейская экономика».

Ранее сербский президент Александр Вучич спрогнозировал в Европе «адски тяжёлую» зиму из-за ожидаемого роста цен на электричество на фоне отсутствия поставок газа.

Профессор истории Колумбийского университета Адам Туз в статье для журнала Foreign Policy отметил, что Европейский союз может столкнуться с серьёзным кризисом предстоящей зимой из-за прекращения поставок газа из России.

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