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FP: ЕС может столкнуться с серьёзным кризисом на фоне прекращения поставок газа из России

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Европейский союз может столкнуться с серьёзным кризисом предстоящей зимой из-за прекращения поставок газа из России. Об этом заявил профессор истории Колумбийского университета Адам Туз в статье для журнала Foreign Policy.
FP: ЕС может столкнуться с серьёзным кризисом на фоне прекращения поставок газа из России
  • Gettyimages.ru
  • © HHakim

По словам обозревателя, будущее Европы зависит от погодных условий.

«Это кажется абсурдом, но от того, будет зима тёплой или холодной, зависит, сумеет ли Европа пережить следующие шесть месяцев без серьёзных экономических, политических и социальных потрясений», — отметил Туз.

Автор статьи подчеркнул, что ЕС оказался в такой ситуации из-за прекращения поставок российского газа.

Туз добавил, что Евросоюзу остаётся надеяться только на тёплую погоду, в противном случае перспективы для него складываются «очень мрачные».

Ранее сербский президент Александр Вучич спрогнозировал в Европе «адски тяжёлую» зиму из-за ожидаемого роста цен на электричество на фоне отсутствия поставок газа.

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