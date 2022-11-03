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Президент Сербии Вучич спрогнозировал в Европе «адски тяжёлую» зиму

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Сербский президент Александр Вучич спрогнозировал в Европе «адски тяжёлую» зиму из-за ожидаемого роста цен на электричество на фоне отсутствия поставок газа.
Президент Сербии Вучич спрогнозировал в Европе «адски тяжёлую» зиму
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

По его словам, в Европе через семь дней ожидается похолодание и тогда начнут тратиться резервы газа.

Он отметил, что когда запасы газа из хранилищ начинают тратиться, а дополнительных поставок нет, то «это сразу же поднимает цены на электричество».

«Я хочу сказать, что это ежедневно понимает цены на 50%, так что это будет адски тяжёлая зима», — цитирует Вучича ТАСС.

В начале октября Вучич попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен внести балканские страны в список для получения помощи в условиях энергетического кризиса.

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