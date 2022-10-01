Правительство Сербии попросило у ЕС помощи в преодолении энергетического кризиса

Сербский лидер Александр Вучич попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен внести балканские страны в список для получения помощи в условиях энергетического кризиса.

«Мы сейчас не можем покрыть траты на газ. Включите и наши балканские страны в список вместе со странами ЕС (которым будет оказана финансовая поддержка. — RT)», — передаёт ТАСС его слова.

Вучич поблагодарил фон дер Ляйен за корректное отношение к нему, хотя он боялся быть «чёрной овцой» среди коллег после осуждения ЕС внешней политики Сербии.

12 сентября президент Сербии заявил, что большинство сербов в настоящее время выступают против вступления Сербии в ЕС.