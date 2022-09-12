Вучич: большинство сербов в настоящее время выступают против вступления Сербии в ЕС

Большая часть жителей Сербии в настоящее время выступает против вступления страны в Евросоюз из-за лицемерного подхода Европы к ситуации вокруг Украины. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Если бы сегодня был референдум в Сербии о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы «нет». Надеюсь, нам удастся это изменить в предстоящие месяцы и годы», — приводит ТАСС его слова.

Вучич добавил, что одной из причин является пристальное внимание западных стран к ситуации вокруг Украины, в то время как представители ЕС растоптали территориальную целостность Сербии.

«Люди в Сербии это лицемерие не могут принять, сейчас в Сербии ясное и недвусмысленное большинство против вступления в ЕС», — подытожил сербский президент.

Ранее Вучич заявил, что страны Евросоюза потребовали от Белграда выбрать сторону в отношении России.