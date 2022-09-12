военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вучич: большинство сербов в настоящее время выступают против вступления Сербии в ЕС

Короткая ссылка
Большая часть жителей Сербии в настоящее время выступает против вступления страны в Евросоюз из-за лицемерного подхода Европы к ситуации вокруг Украины. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.
Вучич: большинство сербов в настоящее время выступают против вступления Сербии в ЕС
  • Gettyimages.ru

«Если бы сегодня был референдум в Сербии о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы «нет». Надеюсь, нам удастся это изменить в предстоящие месяцы и годы», — приводит ТАСС его слова.

Вучич добавил, что одной из причин является пристальное внимание западных стран к ситуации вокруг Украины, в то время как представители ЕС растоптали территориальную целостность Сербии.

«Люди в Сербии это лицемерие не могут принять, сейчас в Сербии ясное и недвусмысленное большинство против вступления в ЕС», — подытожил сербский президент.

Ранее Вучич заявил, что страны Евросоюза потребовали от Белграда выбрать сторону в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить