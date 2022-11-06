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Глава ЕК сообщила, что ЕС выделит помощь Украине на €18 млрд в виде льготных кредитов

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировала его о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».
Глава ЕК сообщила, что ЕС выделит помощь Украине на €18 млрд в виде льготных кредитов
  • Gettyimages.ru

«Помощь будет предоставлена в виде очень льготных долгосрочных кредитов и будет способствовать реформам на Украине, необходимым на пути к вступлению в ЕС», — говорится в релизе на сайте ЕК.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

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