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ЕК: Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.
ЕК: Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Чтобы платить зарплаты военным и силам безопасности, учителям и врачам, чтобы платить пенсии, Украине нужно от €3 млрд до €5 млрд ежемесячно только для удовлетворения самых базовых потребностей», — цитирует её ТАСС.

Фон дер Ляйен рассказала, что «в 2022 году Украина получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая поставок вооружений», а также заявила о готовности ЕС финансировать Украину на уровне €1,5 млрд ежемесячно, что составит около €18 млрд в 2023 году.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, создание миссии ЕС по военной помощи Украине превращает его в сторону конфликта.

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