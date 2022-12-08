19FortyFive: мир скоро ощутит последствия поставок оружия Украине

Мир в скором времени ощутит последствия поставок оружия Украине. Такое мнение выразил военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

Он отметил, что с учётом большого объёма экспорта оружия трудно проследить, куда оно попадает.

«Проблема, вероятно, станет ещё острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать», — заявил Сучиу.

Он выразил обеспокоенность, что тысячи единиц оружия продадут на чёрном рынке.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются.

Он также сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.

Польский посол при НАТО Томаш Шатковский отметил, что многие страны НАТО уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.