19FortyFive: мир скоро ощутит последствия поставок оружия Украине
Он отметил, что с учётом большого объёма экспорта оружия трудно проследить, куда оно попадает.
«Проблема, вероятно, станет ещё острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать», — заявил Сучиу.
Он выразил обеспокоенность, что тысячи единиц оружия продадут на чёрном рынке.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются.
Он также сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.
Польский посол при НАТО Томаш Шатковский отметил, что многие страны НАТО уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.