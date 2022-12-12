«Плацдарм для провокаций»: как Запад пытается переложить на Россию ответственность за отсутствие диалога с Украиной

В Лондоне хотели бы мира на Украине, однако не видят стремлений к урегулированию ситуации со стороны России, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. По его словам, потенциальные переговоры должны проходить на условиях Киева. Между тем бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обратил внимание на то, что Европа долгие годы отводила глаза от конфликта на Украине и даже сейчас не стремится стать посредником в возможном урегулировании. В Москве, в свою очередь, напомнили, что именно игнорирование Западом озабоченности РФ в сфере безопасности и привело к началу спецоперации. Эксперты отмечают, что успешность двусторонних переговоров с Киевом по мирному разрешению ситуации маловероятна в силу несамостоятельности украинского режима. С точки зрения аналитиков, ощутимые результаты возможны только при участии в дискуссии западных кураторов Киева.

Великобритания рассчитывает на мирное урегулирование ситуации на Украине, однако Россия якобы не готова к серьёзному переговорному процессу. С таким заявлением в эфире Sky News выступил глава МИД Соединённого Королевства Джеймс Клеверли.

«В итоге мы, конечно же, хотели бы увидеть мир на Украине... Но на данный момент со стороны России я не вижу ничего, что вселяло бы в меня уверенность в том, что Владимир Путин вступил бы в такие переговоры с добросовестным отношением», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что тон и содержание потенциальных переговоров должны определять в Киеве. «Нельзя, чтобы они были просто прикрытием для российского перевооружения и дальнейшего набора военных», — заявил он.

Вместе с тем Клеверли ушёл от ответа на вопрос, возможен ли мирный диалог, если Россия будет настаивать на признании Крыма своей территорией. Он лишь отметил, что в Лондоне «не хотят диктовать условия относительно того, что Украина должна считать приемлемым».

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

AP

© Alastair Grant

Оставаясь в стороне

Тема мирного урегулирования на Украине то и дело поднимается западными политиками, отмечают эксперты. Однако дальше деклараций никто из них не идёт, на что, в частности, указал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе 10 декабря.

«В течение многих лет Европа отводила глаза и, к сожалению, не выступала в роли посредника. И сейчас мы видим развитие, в рамках которого отсутствует политика... когда европейские политики предприняли бы шаги, сказав: мы хотим мира, мы хотим свести обе стороны конфликта за столом переговоров, хотим искать мирные решения, хотим найти выход из конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Вместо этого продолжаются поставки оружия на Украину и санкционная политика против РФ, отметил политик.

Между тем, как напомнили в Москве, именно игнорирование Западом озабоченности России по поводу выполнения Украиной её обязательств по Минским соглашениям стало одной из предпосылок специальной военной операции.

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«Президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Перекладывание вины

Однако на Западе продолжают обвинять Россию в «неспровоцированной агрессии», перекладывая на неё ответственность за отсутствие подвижек к мирному урегулированию. В частности, в таком ключе высказался президент США Джо Байден на пресс-конференции 1 декабря.

«Я готов разговаривать с господином Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы принять решение о поиске способов положить конец этому конфликту. Пока что он этого не сделал. Если это произойдёт, то, консультируясь с моими друзьями из Франции и НАТО, я буду рад встретиться с Путиным и посмотреть, чего он хочет и что у него на уме», — заявил он.

При этом в Госдепе впоследствии уточнили, что контакты между двумя лидерами остаются исключительно гипотетическими. К тому же, как подчеркнул официальный представитель ведомства Нед Прайс, заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным «ни в коем случае не было изменением политики».

Помимо этого, и в Госдепе, и в Белом доме не раз заявляли, что якобы не могут вести переговоры по Украине без участия в них Киева.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, участвуя в форуме Global Boardroom, организованном газетой Financial Times 7 декабря, отметил, что условия для дипломатического разрешения ситуации сейчас отсутствуют якобы по вине России. По его убеждению, РФ пытается заморозить конфликт, чтобы «перегруппироваться и начать более масштабное наступление позже».

Между тем некоторые европейские политики считают, что в переговорном процессе между Москвой и Киевом должны участвовать и третьи стороны. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецким СМИ 11 октября заявил, что переговоры по Украине должны вестись между Москвой и Вашингтоном, а не напрямую с Киевом.

«Те, кто думает, что этот конфликт будет закончен российско-украинскими переговорами, живут не на этой планете», — отметил он.

Флаги стран ЕС и Украины

Legion-Media

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А президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу ABC в конце ноября указал на необходимость обеспечения гарантий переговорщикам. «Две стороны должны принять решение. А остальная часть международного сообщества — предоставить гарантии и защиту», — сказал он.

Действующие же власти Австрии и вовсе заявили о готовности взять на себя посреднические функции по налаживанию диалога между РФ и Украиной.

«Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС... и именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», — приводит РИА Новости слова канцлера страны Карла Нехаммера, выступившего в эфире телеканала ORF2 11 декабря.

«Если будут серьёзные предложения»

В России возможность участия третьих сторон в переговорах с Украиной не отвергают. Так, пресс-секретарь президента РФ отмечал, что решающий голос в урегулировании ситуации на Украине принадлежит США, от которых Киев получает указания.

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«Очевидно, что решающий голос за Вашингтоном. Ну невозможно о чём-то говорить, например, с Киевом», — сказал Песков 30 октября в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Однако пока предпосылок для диалога не наблюдается, констатировал он позднее.

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, — с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент», — заявил пресс-секретарь российского лидера журналистам 6 декабря.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» 7 декабря напомнил, что Россия всегда проявляла добрую волю относительно предложений о возобновлении переговоров. Однако на Западе «по-прежнему лелеют надежду разгромить РФ «на поле боя», подчеркнул он.

«Если сейчас будут серьёзные предложения, как остановить конфликт при выполнении наших законных требований, мы будем готовы разговаривать», — заявил министр.

Дежурные заявления

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, заявление главы британского МИД о стремлении Лондона к мирному урегулированию на Украине — не более чем дежурная декларация.

«Высказываемые Клеверли намерения абсолютно не соответствуют действительности. Ведь Великобритания — один из главных спонсоров конфликта на Украине, и её цель — нанести максимальный ущерб России посредством Киева. Ни о каком мире в Лондоне и не думают», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Он считает, что слова Клеверли адресованы прежде всего британскому социуму, который переживает сегодня непростые времена.

«Основная причина их нынешних социальных и экономических проблем в антироссийской политике Запада. Поэтому европейские чиновники и пытаются сместить фокус внимания своих сограждан, переложив ответственность за сложности на внешнего врага. Это старые уловки западной дипломатии», — добавил Шаповалов.

Мнение о том, что разговоры западных политиков о мире для Украины служат лишь ширмой для дальнейшей конфронтации с Россией, разделяет и сенатор Константин Долгов.

«Украина нужна Западу в качестве плацдарма для провокаций и постоянного раздражения России. Никакой мир ему сейчас не интересен, однако признаться в этом напрямую западные политики не могут. Иначе это обнажит их истинное отношение к конфликту. В этой связи там считают выходом из ситуации перекладывать ответственность на Россию. Ведь кто громче всех кричит «Держи вора!»? Вор. Этим как раз коллективный Запад и занимается сегодня», — сказал он в разговоре с RT.

В связи с этим полноценное урегулирование ситуации на Украине без практического участия в нём «спонсоров» конфликта в лице США и ЕС невозможно, уверен сенатор.

«США и их союзники должны непосредственно включиться в процесс и признать озабоченности России. Должны надавить на Киев, чтобы он изменил свою позицию по переговорам с Москвой. Пока этого не произойдёт, какой-либо диалог маловероятен», — считает Долгов.

Белый дом

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Участие западных стран в налаживании переговорного процесса необходимо ещё и потому, что Украина сегодня находится под их полным контролем, пояснил в комментарии RT эксперт РИСИ Олег Неменский.

«Украина не является суверенной силой и ведёт конфликт по заказу США. Поэтому любые результативные мирные переговоры возможны только на уровне Москвы и Вашингтона. Москве и Киеву разговаривать не о чем», — уверен он.

Украина в определении каких-либо соглашений с Россией может выступить максимум «младшим подписантом», считает Владимир Шаповалов.

«Единственная сторона, с которой в данном случае может быть заключено соглашение, — это Соединённые Штаты, поскольку все остальные страны Запада — их сателлиты, ничего не определяющие. Примечательно, что США не были гарантами того же «Минска-2», что позволяло им всячески расшатывать намерение Киева следовать договорённостям. В этот раз такая возможность для Вашингтона должна быть исключена. В противном случае ситуация с игнорированием соглашений может повториться», — резюмировал эксперт.