В Госдепе заявили, что контакты Байдена и Путина остаются исключительно гипотетическими

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина остаются исключительно гипотетическими.

По его словам, заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным «ни в коем случае не было изменением политики».

Прайс утверждает, что в Вашингтоне «всё время ясно показывали, что сделают всё для завершения конфликта» на Украине.

«Конечно, потенциальные дискуссии между президентом Байденом и президентом Путиным в настоящее время являются исключительно гипотетическими», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.

Ранее Байден заявил о готовности вести с российским лидером переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.

В Кремле заявили, что Соединённые Штаты ставят такие условия переговоров по украинскому кризису, на которые российская сторона не готова пойти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что, в частности, это касается требования «ухода с Украины».