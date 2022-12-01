Байден заявил о готовности вести с Путиным переговоры о завершении СВО

Американский президент Джо Байден заявил о готовности вести с российским лидером Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию вёл C-SPAN.

«Я готов говорить с господином Путиным, если у него действительно есть интерес к поиску пути завершения конфликта», — сказал президент США.

При этом Байден заявил, что не планирует в ближайшее время контактировать с Путиным.

Также американский президент добавил, что его возможные контакты с Путиным состоятся при консультациях с другими странами НАТО.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции и Соединённых Штатов продолжать оказывать военную помощь Киеву.