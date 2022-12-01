Байден заявил о готовности вести с Путиным переговоры о завершении СВО
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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию вёл C-SPAN.
«Я готов говорить с господином Путиным, если у него действительно есть интерес к поиску пути завершения конфликта», — сказал президент США.
При этом Байден заявил, что не планирует в ближайшее время контактировать с Путиным.
Также американский президент добавил, что его возможные контакты с Путиным состоятся при консультациях с другими странами НАТО.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции и Соединённых Штатов продолжать оказывать военную помощь Киеву.