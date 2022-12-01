Макрон заявил о намерении Франции и США продолжать оказывать военную помощь Киеву

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции и Соединённых Штатов продолжать оказывать военную помощь Киеву.
Макрон заявил о намерении Франции и США продолжать оказывать военную помощь Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

По его словам, переговоры с Байденом «помогли подтвердить ряд инициатив», которые стороны «намерены реализовать в ближайшие дни и недели».

«В том числе усилить помощь украинским военным, чтобы это позволило им выстоять», — цитирует Макрона РИА Новости.

Ранее Макрон в интервью ABC заявил, что для того чтобы достигнуть устойчивого урегулирования ситуации на Украине, нужно решение двух сторон и гарантии от международного сообщества.

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