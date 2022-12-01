Макрон: для мира на Украине нужны решение двух сторон и гарантии мирового сообщества

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью ABC заявил, что для того чтобы достигнуть устойчивого урегулирования ситуации на Украине, нужны решение двух сторон и гарантии от международного сообщества.

Макрон считает, что обязан взаимодействовать с лидерами других стран для завершения конфликта на Украине.

«Устойчивый (мир. — RT) заключается в решении двух сторон и присутствии остального мирового сообщества, его гарантиях и защите», — сказал президент Франции.

Также он заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

По словам Макрона, сначала он планирует переговорить с американским президентом Джо Байденом.