Макрон: для мира на Украине нужны решение двух сторон и гарантии мирового сообщества
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Макрон считает, что обязан взаимодействовать с лидерами других стран для завершения конфликта на Украине.
«Устойчивый (мир. — RT) заключается в решении двух сторон и присутствии остального мирового сообщества, его гарантиях и защите», — сказал президент Франции.
Также он заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.
По словам Макрона, сначала он планирует переговорить с американским президентом Джо Байденом.