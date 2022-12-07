Глава МИД Лавров: Запад лелеет надежду разгромить Россию на поле боя
- РИА Новости
Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения».
«Они по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
RT вёл прямую трансляцию.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине.
По его словам, Россия никогда не будет побеждена.