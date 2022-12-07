Узнать больше

Глава МИД Лавров: Запад лелеет надежду разгромить Россию на поле боя

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад лелеет надежду разгромить Россию на поле боя.
Глава МИД Лавров: Запад лелеет надежду разгромить Россию на поле боя
  • РИА Новости

Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения».

«Они по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

RT вёл прямую трансляцию.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине.

По его словам, Россия никогда не будет побеждена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить