Глава МИД Лавров: Запад лелеет надежду разгромить Россию на поле боя

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад лелеет надежду разгромить Россию на поле боя.

Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения».

«Они по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

RT вёл прямую трансляцию.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине.

По его словам, Россия никогда не будет побеждена.