«Новая система не будет зависеть от причуд западных партнёров»: Лавров заявил о завершении глобализации по-американски

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в заседании научно-экспертного международного форума «Примаковские чтения». В своём выступлении глава внешнеполитического ведомства планирует поделиться оценками происходящих в мире событий, а также изложит российские подходы к решению актуальных международных проблем. RT ведёт прямую трансляцию.