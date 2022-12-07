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«Новая система не будет зависеть от причуд западных партнёров»: Лавров заявил о завершении глобализации по-американски

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RT
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в заседании научно-экспертного международного форума «Примаковские чтения». В своём выступлении глава внешнеполитического ведомства планирует поделиться оценками происходящих в мире событий, а также изложит российские подходы к решению актуальных международных проблем. RT ведёт прямую трансляцию.
«Новая система не будет зависеть от причуд западных партнёров»: Лавров заявил о завершении глобализации по-американски

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